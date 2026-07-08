ДТП сталася на трасі Київ – Чоп

Родина 19-річного львів’янина, який загинув у ДТП, що сталася 26 червня близько 21:40 на трасі Київ – Чоп поблизу села Деревач, шукає очевидців аварії та записи з відеореєстраторів, щоб встановити обставини зіткнення Audi 100 та Hyundai Tucson. Про це написала у фейсбуці родичка загиблого Світлана Крижанівська-Блінова.

Аварія сталася 26 червня близько 21:40 на трасі Київ – Чоп неподалік села Деревач. За інформацією поліції, зіткнулися автомобілі Hyundai Tucson, за кермом якого був 70-річний львів’янин, та Audi 100 під керуванням 19-річного львівʼянина. Унаслідок ДТП 19-річний водій Audi 100 загинув, а 70-річний водій та його 34-річна пасажирка госпіталізовані.

Родина загиблого шукає свідків аварії і просять відгукнутися людей, які бачили момент зіткнення або проїжджали цією ділянкою дороги увечері 26 червня.

«Ми досі не знаємо жодних обставин цієї трагедії, тому звертаємося до всіх, хто міг бути поруч у той вечір», – написала Світлана Крижанівська-Блінова.

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Сім’я просить зголоситися очевидців аварії, а також водіїв, які проїжджали трасою поблизу Деревача 26 червня орієнтовно з 21:20 до 22:00 і можуть мати записи з відеореєстраторів чи будь-яку інформацію про ДТП. Зв’язатися з батьком загиблого Андрієм можна за номером +38 068 772 20 58.