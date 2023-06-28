В ніч на 28 червня Росія завдала чергового ракетного удару по території України. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил.

О 21: 38 було зафіксовано зліт 3-х Ту-22м3 [які є носіями гіперзвукових ракет Х-22] з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Пуск ракет здійснювався над акваторією Азовського моря у кілька хвиль. Про наслідки обстрілів наразі даних немає.

Тієі ж ночі російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України було знищено шість дронів. Загальну кількість випущених БПЛА в Повітряних силах цього разу не уточнили.