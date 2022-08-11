Аналітики ISW стверджують, що в Орловській області РФ формує добровольчий батальйон

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що ще в одній області Росії – Орловській – формується так званий добровольчий батальйон. Зазначимо, що на початку серпня аналітики ISW називали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні: Новосибірську, Саратовську, Ульяновську і Курганську.

За інформацією «Української правди», аналітики стверджують, що «російські офіційні особи залишаються збентеженими» через атаку 9 серпня на авіабазу «Саки» в Криму, яка розташована за 225 км за межами кордону з РФ, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель.

За повідомленням інституту, українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Також у звіті зазначено, що останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.

В ISW розповіли, що окупанти продовжують обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах. Також зазначається, що росіяни провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від Харкова.

Також зазначається, що, найімовірніше, окупаційні сили перенесуть дату референдумів про анексію на окупованих територіях України.

«Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України», – зазначено у свіжому звіті ISW.

Зазначимо, напередодні британська розвідка повідомила, що для продовження війни Росія формує новий армійський корпус, який базується в Муліно, Нижньогородської області РФ.