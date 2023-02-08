Військові аналітики прийшли до висновку, що російські війська готують наступ в Україні, для якого їм бракує бойової потужності. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу провів прес-конференцію про стан війни 7 лютого, ймовірно, у спробі позиціонувати міністерство оборони Росії як ефективний і залучений керівний апарат, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні. Шойгу заявив, що російські війська нібито успішно розвивають операції.

Аналітики припускають, що, швидше за все, Шойгу провів цю прес-конференцію для того, щоб створити видимість формальності та легітимності для міністерства оборони Росії, яке продовжує реформувати російську армію, готуватися до нового наступу та створювати умови для тривалої операції в Україні.

У ISW зазначають, що російське військове командування, можливо, поспішає розпочати широкомасштабну наступальну операцію з метою захоплення Донецької області в нереалістичні терміни і, ймовірно, без достатньої бойової потужності. Експерти наголошують, що російський націоналістичний інформаційний простір продовжує висловлювати занепокоєння щодо нездатності Росії провести швидку і багатопланову вирішальну наступальну операцію у визначені терміни.

У звіті інституту йдеться і про те, що російська державна енергетична компанія «Газпром», можливо, створює власну приватну службу безпеки, ймовірно, з метою нормалізації діяльності пов'язаних з державою воєнізованих груп і підриву приватних військових компаній (ПВК). Кремль, можливо, розглядає можливість виконання деяких вимог, раніше озвучених фінансистом групи «Вагнера» Євгеном Пригожиним, щоб налагодити відносини з іншими націоналістичними діячами, які виступають за подібну політику.

У той же час Дума Росії продовжила формалізацію інституту соціальних виплат на окупованих територіях України з метою подальшої консолідації адміністративного контролю над окупованими територіями.