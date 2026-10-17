Під загрозою можуть опиниться Львів, Тернопіль, Луцьк та інші міста на заході України

Росія планує розмістити пускові установки балістичних ракет на території Білорусі. Про це президент Володимир Зеленський повідомив 17 жовтня в аудіокоментарі журналістам, передає LB.ua.

Президент зазначив, що Росія розміщує ретранслятори на території Білорусі для передачі сигналу від ударних дронів. Крім того, Москва хоче розмістити там інші види озброєння, зокрема балістичні установки.

За його словами, це становитиме загрозу передусім для західних областей України.

«Впевнений, що такі думки у Путіна є. І це пряме втягування Білорусі в війну, і, на мій погляд, воно є дуже небезпечним і для Білорусі також», – сказав Володимир Зеленський.

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Президент також зазначив, що Україна посилює протиповітряну оборону в регіонах, де вже є або прогнозують зростання загрози російських ударів. Крім того, держава збільшуватиме виробництво турелей для збиття реактивних дронів.

Нагадаємо, 15 жовтня телеканал CNN повідомив, що в України повністю вичерпався запас ракет для ЗРК Patriot, який застосовують для перехоплення російських балістичних ракет.