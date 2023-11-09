Росія намагається повернути частину зброї, яку вона експортувала до таких країн, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Три джерела розповіли WSJ, що делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути понад сотню двигунів з російських вертольотів, які були потрібні Москві для війни проти України.

Лідер Єгипту погодився, і поставки близько 150 двигунів, ймовірно, почнуться наступного місяця, як кажуть джерела.

Ці переговори були частиною спроб Росії звернутися по допомогу до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі.

Протягом року Росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни.

За словами джерела, Росія наразі таємно намагається викупити те, що продала своїм «клієнтам» раніше. Крім того, через війну Росія пожертвувала частиною свого прибуткового бізнесу з експорту озброєнь.

Зокрема, зброю, призначену для Індії та Вірменії, наразі відправляють на лінію фронту в Україну, як наголошують співрозмовники видання.

Значна частина спроб Москви з викупу озброєнь була в той час, коли Кремль намагався відбити наступ українських військ на сході і півдні країни. Зараз, коли цей наступ сповільнюється, Росія намагається перехопити ініціативу на полі бою, хоча неясно, чи нові поставки дадуть Москві ресурси, необхідні для посилення її атак.