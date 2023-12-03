Дрони-камікадзе росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму

У ніч на неділю, 3 грудня, Росія вчергове атакувала області України безпілотниками іранського виробництва Shahed. 10 із 12 випущених БПЛА вдалося збити над Хмельницькою та Миколаївською областями, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Дрони-камікадзе випустили з району Приморсько-Ахтарськ у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники заходили через окуповану частину Херсонщини та атакували Миколаївщину кількома хвилями.

«Саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”, більшість Shahed було знищено протиповітряною обороною. Решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результати роботи Повітряних сил ЗСУ за ніч 3 грудня

Всього за ніч українські захисники змогли знищити 10 дронів-камікадзе із 12. Окрім того, Повітряні сили знищили керовану авіаційну ракету Х-59, випущену з Бєлгородської області Росії.

Наразі про можливі руйнування від падіння уламків та постраждалих немає інформації.

Нагадаємо, напередодні росіяни також атакували південь України десятком БПЛА та ракетою Х-59. Під удар потрапили Одеська та Дніпропетровська області.