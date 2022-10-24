Окупанти вивезли до тимчасово окупованого Криму 1939 дітей віком від шести до 18 років з окупованих територій Херсонської й Запорізької областей, повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

За інформацією правозахисників, діти – без теплого одягу та взуття. Вони наразі перебувають у Євпаторії. Окупанти оголосили збір одягу та взуття на підприємствах та в школах Криму.

«Росіяни знову намагаються обдурити людей та продемонструвати кримчанам, що вони врятували дітей від нацистів, хоча насправді зірвали цих дітей з місць проживання, а можливо, когось зробили сиротами», – констатували правозахисники.

Про незаконне вивезення українських дітей повідомила також голова Центру громадянської просвіти «Альменда» Валентина Потапова під час першого парламентського саміту Кримської платформи в Загребі (Хорватія), пише «Зміна». За її даними Росія вже вивезла близько двох тисяч дітей з прифронтових територій і планує вивезти ще чотири тисячі.

«Ці діти будуть заручниками для того, щоб отримати лояльність від їхніх батьків. Бо цих дітей Росія відриває від батьків», – прокоментувала правозахисниця.

За даними Регіонального центру прав людини, Росія незаконно всиновила вже 390 українських дітей. Правозахисна організація вважає, що ця кількість дітей надалі зростатиме, оскільки Росія вносить зміни до свого законодавства.

Напередодні стало відомо, що 21 жовтня з тимчасово захопленого Херсона окупанти вивезли 46 вихованців обласного будинку дитини віком до п’яти років.