Унаслідок атаки російського БпЛА зайнялась пожежа на території меблевого підприємства у Київській області, 1 серпня

У ніч на п’ятницю, 1 серпня, російські окупанти запустили по Україні 72 ударні безпілотники типу «шахед» і безпілотники-імітатори різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 44 з них на півночі, півдні, сході та в центрі країни, йдеться у зведенні.

Ворожі безпілотники окупанти випустили із російських Міллерова, Курська і Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, українська протиповітряна оборона знешкодила 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Результати роботи української ППО 1 серпня (Інфографіка ПС ЗСУ)

Наслідки російської атаки у ніч на 1 серпня

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у дев’яти локаціях. Під атакою ворога були прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщина.

Київська область – у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння виробничих приміщень та часткове руйнування адмінбудівлі одного з меблевих підприємств. Уранці рятувальники продовжували гасіння пожежі на території виробництва.

Дніпропетровська область – РФ завдала ударів безпілотниками по Синельниківщині. Постраждала 35-річна жінка. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта, а також територія приватного домоволодіння.

У Покровській громаді через російські удари пошкоджено приватний будинок. З-під завалів дістали двох дітей. За словами лікарів, стан чотирирічного хлопчика важкий, 15-річна дівчинка – у стані середньої тяжкості.

Наслідки російського удару по приватному секторі Покровської громади (Фото Сергія Лисака)

Також продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Росіяни застосовували артилерію та безпілотники. Там постраждав 25-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура, авто.