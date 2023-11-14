У ніч на 14 листопада росіяни атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край РФ) було зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

Безпілотники рухались з півдня на північний захід. Частина з них долетіла до Львівщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА Shahed-136/131.