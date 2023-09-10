В ніч на 10 вересня, росіяни атакували Україну 32 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. Про це повідомила прес-служба генштабу ЗСУ.

Окупанти з півночі атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Усі 33 безпілотники російські окупанти спрямували на Київщину.

Глава КМВА Сергій Попко зазначив, що дрони «заходили» на столицю групами і з різних напрямків. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БпЛА.

Попко зазначив, що уламки впали в кількох районах столиці. У Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці.

Але більшість уламків впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття. На даний момент відомо про одного постраждалого.