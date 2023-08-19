В ніч на 19 серпня, росіяни атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed, 15 із них збила ППО. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни атакували з північного напрямку ударними БпЛА Shahed-136/131. Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська. У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

Водночас, в Хмельницькій ОВА заявляли, що в області було чутно вибухи. Про наслідки цих вибухів інформації наразі немає.