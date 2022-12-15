Литовський парламент у четвер, 15 грудня, ухвалив закон про контроль над зброєю та боєприпасами, яким заборонено мати зброю росіянам і білорусам, які проживають у Литві. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на Сейм Литви.

Як повідомляється, ініціатором законопроекту виступив парламентський Комітеті національної безпеки та оборони (КНБО). У проект було внесено доповнення про заборону на придбання та зберігання зброї, збройного приладдя, боєприпасів та їхніх частин для громадян Росії та Білорусі.

При цьому приватні торговці зброї у Литві отримали право продавати зброю, що дозволена в цивільному обігу.

«Стрілки, солдати-добровольці, військовослужбовці професійної військової служби нарешті зможуть придбати у Литві зброю категорії А. Пів року тому ми дозволили її мати, тепер ми уможливлюємо її придбання тут, у Литві», – пояснив голова КНБО Лаурінас Кащюнас.

Віце-спікер Сейму Паулюс Саударгас наголосив на важливості цього положення. який запропонував враховувати досвід формування територіальної оборони в Україні. На його думку, правильніше надати можливість усім, хто готовий захищати країну у разі зовнішньої агресії, придбати зброю заздалегідь. У такому разі люди матимуть достатньо часу, щоб «звикнути до зброї, тренуватися з нею в тирі, поставити оптику, тепловізійний прилад… щоб, не дай Боже, у разі потреби вони могли піти захищати країну».

За проект після розгляду проголосували 106 депутатів Сейму, проти не виступив жоден, 10 депутатів утрималися.