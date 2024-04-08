В ніч на 8 квітня російські окупанти атакували Україну 24 безпілотниками типу Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59. Як повідомили у прес-службі Повітряних сил, українські захисники знищили 17 ударних дронів.

Зазначається, що росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, яку запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області, та 24 ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда (окупований Крим), а також з Курська та Єйська (Росія).

В результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу Shahed в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

«До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Сил оборони півдня, на Одещині є влучання. Внаслідок атаки пошкоджено логістично-транспортний об'єкт, наслідки уточнюються. Крім того, уламки збитого дрона пошкодили АЗС, постраждалих немає.

У Житомирській області росіяни влучили в об’єкт інфраструктури. Як повідомили у прес-службі Звягельської міської ради, атака створила загрозу забруднення повітря. Через це у понеділок, 8 квітня, школярі навчатимуться дистанційно.

«Було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та у вищому професійному училищі. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи», – йдеться у повідомленні.

Також у міській раді закликали всіх жителів Звягеля залишатися в приміщеннях із закритими вікнами.

Голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у коментарі для «Радіо Свободи» повідомив, що прямої загрози для цивільного населення немає.

«О 2:35 було атаковано об’єкт інфраструктури. Немає постраждалих. Зараз прямої загрози немає. Працює оперативно-слідча група для встановлення фіксації злочинів РФ проти мирної інфраструктури нашої держави», – цитує «Радіо Свобода» Віталія Бунечка.

Віталій Бунечко зауважив, що рішення міської ради Звягеля щодо дистанційного навчання школярів і рекомендації не виходити на вулицю – превентивний захід.

Нагадаємо, в ніч на 7 квітня російські окупанти вчергове завдали удару по Україні, застосувавши безпілотники, авіаційну та крилату ракети. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, в результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили 17 ворожих ударних безпілотників Shahed у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.