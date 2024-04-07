Одна з випущених російських ракет зруйнувала житловий будинок у Куп'янську

У ніч на неділю, 7 квітня, російські окупанти вчергове завдали удару по Україні, застосувавши безпілотники, авіаційну та крилату ракети. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зокрема, росіяни атакували східні області України. Більшість російських безпілотників збили на Харківщині та Дніпропетровщині.

«До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників Shahed-131/136 у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО за ніч на 7 квітня

Крім того, росіяни атакували Україну двома ракетами – керованою авіаракетою Х-31, запущеною з тимчасово окупованої Луганщини, а також балістичним снарядом «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму. Ракети збити не вдалося.

Наслідки російської атаки

Авіаракета, імовірно, про яку повідомив Микола Олещук, впала на житловий район міста Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок влучання є руйнування у чотириповерхівці, знищено два поверхи. Під завалами будинку знайшли 85-річну жінку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уламки російських безпілотників пошкодили приватний будинок. Внаслідок нічної атаки постраждало троє людей – 64-річний чоловік отримав осколкові поранення, ще двом пенсіонерам надали медичну допомогу на місці, повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні, 6 квітня, росіяни здійснили масований нічний обстріл України, застосувавши 32 дрони-камікадзе та шість ракет різного типу. Внаслідок російської атаки є руйнування на Харківщині, у Харкові – семеро загиблих. Також росіяни пошкодили об’єкти на Запоріжжі та Херсонщині, вибухи лунали на Хмельниччині.