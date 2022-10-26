Пам’ятник Потьомкіну в Херсоні

У Херсоні російські окупанти демонтували пам'ятник Григорію Потьомкіну. Про це на сторінці у Facebook написав журналіст Іван Антипенко.

У середу, 26 жовтня, він виклав фото пам'ятника до його зникнення, і фото з порожнім постаментом.

Це вже третій пам'ятник, який з Херсона вивези російські окупанти. Раніше вони демонтували пам’ятники Суворову й Ушакову.

Крім того, російські військові повивозили з Херсона всі нові автобуси, інтернет-обладнання та порізали кабелі.

з 1922 року місце Потьомкіна займав бюст, а пізніше – скульптура Карла Маркса. На початку 1944 року монумент також зник разом із фашистами, які відступали з Херсона.

У грудні 2003 року до святкування 225-річчя міста пам'ятник Потьомкіну відновили.