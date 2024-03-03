Російські військові за минулу добу дев'ять разів скидали хімічну зброю на позиції українських захисників. Про це 3 березня повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

«За минулу добу ворог здійснив загалом 43 бойові зіткнення, що теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів, зокрема, у цьому числі зараховано дев’ять одразу скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї», – сказав Лиховій.

За його словами, засіб, який скинули росіяни, «схожий на той, що застосовується поліцією для розгону мітингів». Дмитро Лиховій додав, що «окупанти вже не вперше використовують цю речовину на фронті».

«Маємо одразу дев’ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області, на Запорізькому напрямку», – додав Лиховій.

У січні Інститут дослідження війни повідомляв, що російські війська все частіше використовують хімічну зброю в Україні, порушуючи Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія. Російські війська зазвичай використовують безпілотники для скидання гранат К-51, наповнених газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовувався для боротьби з масовими заворушеннями.