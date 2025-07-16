Внаслідок атаки на підприємстві зайнялася масштабна пожежа

У ніч на 16 липня російські окупанти завдали ударів по заводу польської групи Barlinek, розташованому в Вінниці. За даними очільника польського МЗС Радослава Сікорського, атака була навмисною.

Росіяни атакували Вінницю ударними безпілотниками. За повідомленням місцевої влади, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі та об’єкту промисловості. Голова польського МЗС уточнив, що під удар потрапив польський завод з деревообробки.

«Російські безпілотники вдарили по заводу групи компаній Barlinek у Вінниці. Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків», – повідомив Сікорський.

Внаслідок атаки на завод є поранені, двоє з них мають важкі опіки. Водночас Сікорський додав, що серед постраждалих немає польських громадян. Нагадаємо, вінницька влада повідомила про сімох постраждалих внаслідок атаки.

«Все вказує на те, що завод був просто цільовою метою, що це не був випадковий напад. Рятувальні операції та гасіння пожежі все ще тривають», – наголосив Сікорський.

RMF24 із посиланням на офіційну заяву компанії Barlinek повідомило, що руйнування на заводі настільки великі, що виробництво не вдасться відновити раніше ніж за пів року.

Група Barlinek – світовий виробник підлог та паркетів. За рік підприємства групи виробляють до 12 млн м2 покриттів. Підлоги компанії продаються до 75 країн.