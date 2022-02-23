Чотирьох дітей, які ховалися від обстрілу дитсадка у підвалі будівлі, невдовзі забрали батьки

Російська окупаційна армія обстріляла дитячий садок у Зеленопіллі та а в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. Про це повідомила поліція Донеччини у середу, 23 лютого.

Чотирьох дітей, які на момент обстрілу дитсадка у Зеленопіллі ховалися у підвалі разом з вихователями, забрали батьки. Крім того, росіяни також влучили у приватний будинок, де перебувало літнє подружжя.

Поліцейські також повідомили, що у селі Миколаївка, що під Волновахою, внаслідок розриву російського снаряду поранено жінку. У якому вона стані – не повідомляють.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються. Поліцейські відкрили справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Російська військова агресія проти України: що відомо

Російська армія масовано обстрілює українські позиції на Донбасі. Загострення розпочалося ще 17 лютого, з того часу під російський вогонь, зокрема, потрапили дитсадок, школа, низка житлових будинків та Луганська ТЕС. Крім цього, окупанти влаштовують провокації і на непідконтрольній Україні території з метою звинувачення українських військових – обстрілюють власні позиції та окуповані міста.

21 лютого президент РФ Володимир Путін після своєї заяви, у якій він неодноразового ставив під сумнів право України на існування, підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – російських маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Велика Британія – проти п’яти російських банків та трьох російських олігархів. Крім того, у відповідь на визання терористів Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2».