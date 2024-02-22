Внаслідок обстрілів у Костянтинопільському отримали пошкодження житлові будинки

На Донеччині внаслідок обстрілу росіянами села Костянтинопільське Курахівської громади одна людина загинула і 9 поранені, серед них – четверо підлітків. Про це 22 лютого повідомила Донецька ОВА.

«Одна людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни обстріляли Костянтинопільське з «Ураганів» – 13 снарядів влучили по території села. Пошкоджено чимало будинків, наразі триває огляд території, встановлюються точні наслідки обстрілу.

Нагадаємо, російські війська у ніч на середу, 14 лютого, завдали кількох ударів по місту Селидове Донецької області. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого – лікарня.