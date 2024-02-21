В ніч на середу, 21 лютого, російська армія знову атакувала Україну. Росіяни випустили шість ракет та 19 безпілотників іранського виробництва типу Shahed. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил.

Окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59 та чотирма крилатими ракетами Х-22. Також випустили 19 дронів-камікадзе.

«В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти “шахедів” у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей», – повідомили у Повітряних силах.

До відбиття повітряної атаки залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Покровському районі Донеччини внаслідок влучання дрона отримали травми чотири рятувальники.

«Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. В результаті постраждало 4 співробітників ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Там також додади, що ввечері 20 лютого внаслідок ракетного удару Росії по місту Дружківка пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Рятувальники не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 20 лютого Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. В результаті бойової роботи Сили оборони збили усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.