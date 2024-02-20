У ніч на 20 лютого Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни запустили 23 безпілотники з Приморсько-Ахтарська, що в РФ. Також росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і керованою авіаційною ракетою Х-31.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Щодо наслідків падіння уламків безпілотників, наразі відомо, що вони пошкодили 3 дачні будинки та 2 автомобілі у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Також пожежа спалахнула на промисловому об’єкті у Кременчуцькому районі Полтавської області