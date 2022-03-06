П'ятеро людей були розстріляними росіянами, ймовірно з кулемету

На блокпості у Фастові, що на Київщині, росіяни вбили п'ятьох людей. Сталося це ввечері суботи, 5 березня, повідомило МВС.

Близько 18:00 росіяни обстріляли мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади.

«Внаслідок атаки загинуло 5 осіб, ще одна особа поранена. Ймовірно розстріл вели з кулемету», – повідомило МВС.

Нагадаємо, того ж дня, 5 березня, у місті Буча на Київщині російські окупанти розстріляли автомобіль волонтерів, які довозили гуманітарну допомогу місцевим мешканцям та в притулок для собак. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей.

До того ж росіяни традиційно обстрілюють мирних жителів під час евакуації з місць ведення бойових дій. Відтак в Ірпені, 6 березня, окупанти вбили 8 людей, серед них сім'я з двома дітьми.

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