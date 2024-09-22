Одна з двох КАБів влучила у Шевченківському районі міста

У суботу, 21 вересня, близько 23:00 у Харкові пролунали вибухи. Росіяни скинули на місто керовані авіабомби. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Близько 23:00 ворог здійснив масований обстріл міста Харків. Ворог використовував літак Су-34, який з міста Бєлгород Російської Федерації здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, росіяни використали ФАБ-250 УМПК.

Одна з двох КАБів влучила у Шевченківському районі міста в 5 метрах від 16-поверхового житлового будинку. Через атаку пошкоджені три житлові багатоповерхівки, знищені дев'ять цивільних транспортних засобів і 20 – пошкоджені.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 2 годині ночі зазначив, що через ворожий авіаудар 21 мешканець постраждав, серед них є троє дітей 17, 17 та 8 років.

Також авіабомба влучила на території Малоданилівської ОТГ, в результаті чого були пошкоджені кілька будинків, підприємство та будівля місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Один з нічних обстрілів прийшовся по селу Чайківка. Влучання поряд з приватною забудовою. Пошкоджено 4 будинки, підприємство та будівлю ДСНС», – розповів керівник громади Олександр Гололобов.

Російські атаки

У суботу, 21 вересня російські військові поцілили дроном-камікадзе у Нікополі по автівці, в якій знаходилися люди. Внаслідок атаки загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка.

У ніч на суботу, 21 вересня, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, загинули троє мешканців.

Ввечері п’ятниці, 20 вересня, росіяни завдали чергового удару по Харкову, влучивши у центральну частину міста. Під удар потрапила проїзна дорога, розташована поблизу місцевої лікарні.