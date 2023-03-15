Росіяни вчергове вдарили по Марганцю Дніпропетровської області, 15 березня 2023

Російські воєнні злочинці вдень у середу, 15 березня, обстріляли місто Марганець у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Рашисти вдарили по Марганцю. Вбили двох жінок – 62 та 57 років», – йдеться в його повідомленні.

За словами Лисака, попередньо ще четверо жінок та один чоловік постраждали.

«Пошкоджені 7 багатоповерхових та 4 приватні будинки, господарська споруда. Інформація уточнюється», – додав він.

Росіяни регулярно обстрілюють з артилерії Марганецьку громаду, розташовану в Нікопольському районі. Також під регулярними обстрілами перебуває і сам Нікополь. Воєнні злочинці б’ють по цих містах з території Каховського водосховища і з окупованого Енергодара.