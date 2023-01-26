Росіяни атакували Павлівську громаду, влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури

Російські воєнні злочинці в ніч на четвер, 26 січня, завдали два ракетні удари по Павлівській громаді у Запорізькому районі. Зокрема, вони обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого загинули троє людей.

26 січня 2023 року о 3:40 російські військові із ЗРК С-300 завдали ракетних ударів по об‘єкту критичної інфраструктури. Попередньо троє людей загинули, ще семеро отримали поранення. Руйнувань зазнали технічне обладнання та споруди, повідомив Офіс генпрокурора. У Запорізькій обласній військовій адміністрації уточнили, що росіяни вдарили ракетами по Павлівській громаді двічі за ніч.

«Близько 10:00 під час проведення слідчих дій та пошуково-рятувальної операції на місці події відбувся повторний ворожий обстріл цього об'єкта інфраструктури. Дані щодо постраждалих уточнюються», – додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці розслідують російську атаку як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.