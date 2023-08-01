Внаслідок удару по Харкову було зруйновано два поверхи одного з гуртожитків

Російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару було зруйновано два поверхи одного з гуртожитків. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що у місті було щонайменше три «прильоти».

«Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється», – повідомив він.

Згодом ДСНС розповіла, що один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій двох поверхів, перекриття та даху. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу. У будівлі попередньо не було людей.

Наслідки удару росіян по Харкову

Ще кілька влучань було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.