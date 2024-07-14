Внаслідок атаки на Мирноград загинула жінка, ще шестеро людей отримали травми

Вдень неділі, 14 липня, росіяни авіабомбами атакували Мирноград Донецької області. Один із боєприпасів влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Окупанти атакували місто близько 16:25. За даними прокуратури, для цього окупанти використали авіабомби «УМПБ Д-30СН». В результаті влучання однієї із бомб в багатоквартирний будинок у своєму помешканні загинула 40-річна жінка. Ще шестеро цивільних людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ще двоє людей можуть перебувати під завалами. Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки та дитячий садок.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, росіяни двома авіабомбами атакували Мирноград Донецької області. Окупанти влучили у зупинку громадського транспорту та адміністративну будівлю. Внаслідок атаки загинули четверо людей.