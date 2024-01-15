Наслідки обстрілу на Донеччині

Ввечері понеділка, 15 січня, російські військові атакували селище Нью-Йорк Донецької області. Щонайменше троє людей отримали поранення. Під завалами перебувають п’ятеро людей. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. У будинку обвалився під'їзд, під завалами перебуває п’ятеро людей.

«На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція – вирішують питання розбору завалів. Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше», – написав Вадим Філашкін.

Селище Нью-Йорк розташоване поблизу тимчасово окупованої Горлівки (мапа DeepState)

Нагадаємо, 6 січня 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Покровському району Донецької області загинули 11 людей, в тому числі пʼятеро дітей. Для ударів росіяни використали зенітно-ракетні комплекси С-300. Рятувальники завершили розбирати завали 8 січня.