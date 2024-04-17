Наслідки влучання ракет по Чернігову

У середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів трьома ракетами по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури. Щонайменше триндцять людей загинули. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Тривогу на Чернігівщині і в сусідніх областях оголосили о 8:52. Вже за кілька хвилин стало відомо, що окупанти влучили по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури.

О 9:34 очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру Чернігова. За словами Чауса, є загиблі й багато поранених. На місці наразі працюють рятувальники та медики.

Наразі за даними влади, у Чернігові відомо вже про 13 загиблих внаслідок ракетної атаки. Понад 60 людей отримали поранення, ще щонайменше троє вважаються зниклими безвісти.

Зараз у місті створений оперативний штаб, буде надаватися вся необхідна допомога. Лікарні працюють в посиленому режимі і вже приймають перших постраждалих.