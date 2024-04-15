Вдень понеділка, 15 квітня, росіяни атакували село Лук’янці Харківської області. Окупанти влучили у заклад освіти, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, окупанти влучили у заклад освіти керованою авіабомбою. Внаслідок атаки на місці події загинули двоє цивільних чоловіків 63 та 65 років.

Також внаслідок удару отримали поранення дві жінки віком 63 та 66 та двоє чоловіків 38 та 65 років. Постраждалих госпіталізували до лікарні з вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Село Лук’янці розташоване у прикордонній Липецькій громаді Харківської області, яку окупанти регулярно обстрілюють. Станом на березень 2024 року у громаді проживало приблизно 1800 людей, що на 87% менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. З 24 лютого 2022 року через російські обстріли у громаді загинуло 50 людей, ще п’ятеро цивільних перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, росіяни атакували Миколаїв. Внаслідок російського обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще четверо людей отримали поранення.