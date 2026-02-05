Наслідки атаки на Сумську область

У ніч на четвер, 5 лютого, російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Під удар потрапила Київщина та Сумщина – там фіксують руйнування та постраждалих, повідомили у пресслужбах місцевої влади.

У Києві ворожі безпілотники атакували чотири райони. За даними КМДА, там пошкоджені щонайменше 11 житлових будинків, гуртожиток, дитсадок та офісну будівлю.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок удару у Соломʼянському районі постраждали дві жінки 79 та 80 років. Одну з них госпіталізували.

Також окупанти вночі атакували Сумську область. За даними міністра розвитку громад Олексія Кулеби, росіяни масовано били по залізничній інфраструктурі регіону ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу у Шосткинському районі постраждала чергова по станції, яка йшла на роботу. Їй оперативно надали медичну допомогу.

«Тут же удар прийшовся і по “Вагону незламності», який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Крім того, під удар ворожих безпілотників потрапила залізнична станція в Охтирському районі Сумщини. Там пошкоджені технічні приміщення та колії.