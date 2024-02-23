У Дніпрі Shahed влучив в багатоповерхівку

У ніч на 23 лютого Росія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками Shahed. Про це повідомила прес-служба Повітряних сил.

Зазначається, що вночі росіяни запустили 31 ударний БпЛА типу Shahed з Приморсько-Ахтарську в РФ і з мису Чауда в Криму, три зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини, а також протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря.

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

Наразі відомо, що під час атаки на Одеську область один з уражених над морем дронів, впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування і пожежу. Під завалами виявлено тіла трьох загиблих.

У Дніпрі Shahed влучив в багатоповерхівку. Внаслідок цього четверо осіб постраждали, під завалами ще є люди, тривають пошуки.