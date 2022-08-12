Росіяни ввечері в п’ятницю, 12 серпня ,завдали масований ракетний удар по Запоріжжю, випустивши п’ять ракет. Внаслідок удару зруйновано об’єкти інфраструктури, відомо про одну загиблу й двох поранених.

«Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа», – повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У свою чергу виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту та АЗС, розташованих у Шевченківському районі. За його словами, внаслідок обстрілу у п’ятницю одна людина загинула дорогою до лікарні, ще двоє дістали поранень.

«Від отриманих травм одна жінка померла по дорозі до лікарні. Ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані та отримують в лікарні медичну допомогу», – зазначив він.

Нагадаємо, що також увечері 12 серпня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого загинули двоє людей.