Літаки могли перевезти до 1,5 тис. солдатів

До Білорусі за останні 13 годин з Росії, яка розгорнула широкомасштабну війну проти України, прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД. Вони могли підвезти мобілізованих та доставити техніку, повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн» в Telegram.

Як повідомляється, мова йде про борти RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 і RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі починаючи з 4-ї ранку, а останній (RF-76772) приземлився в Мачулищах о 17:17 за київським часом.

Як повідомляють в моніторинговій групі, усі літаки щось привозять, але що саме – поки невідомо. Припускають, що це може бути доставка техніки або ротація мобілізованих. Якщо мова йде про живу силу, то літаки могли перевезти до 1470 солдатів, адже максимальна місткість кожного Іл-76МД – 245 осіб.

Напередодні з білоруського аеродрому в Мачулищах до Росії відлетів літак далекого радіолокаційного виявлення «Сергей Атаянц», призначений для супроводу повітряних і надводних цілей.

Нагадаємо, що на території Білорусі, Брянської та Курської областей Росії поблизу з Україною зараз перебувають лише 22 тис. російських військовослужбовців, що вдвічі менше, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ.

Кремль прагне схилити Білорусь до повноцінної участі у війні проти України.