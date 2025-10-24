Яну Суворову російські силовики затримали 20 серпня 2023 року

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винною 21-річну адміністраторку телеграм-каналу «Мелітополь – це Україна» Яну Суворову у нібито вчиненні теракту. Їй призначили 14 років колонії. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомила російська «Медіазона».

Яну Суворову та інших мелітопольських медійників та блогерів затримали 20 серпня 2023 року. Російські силовики звинуватили їх у зборі розвідувальної інформації для нібито психологічного впливу на жителів регіону. Крім цього, Суворову звинуватили у наведенні HIMARS на будівлю мелітопольського коледжу, де розташовувалися управління Росгвардії та ФСБ у Запорізькій області.

На відео допиту, яке публікували російські пропагандисти, Суворова визнала, що має стосунок до атаки по обʼєкту. За її словами, вона працювала в будівлі навпроти.

Згідно з повідомленням російських ЗМІ, Суворова визнала провину в обмін на пом’якшення покарання – їй призначено 14 років позбавлення волі у колонії загального режиму.

Нагадаємо, 17 жовтня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 15 українських військовополонених до термінів від 15 до 21 року колонії суворого режиму.