Наслідки російського удару по Чугуєву

У ніч на пʼятницю, 8 березня, російські окупанти атакували Україну 37 дронами-камікадзе іранського виробництва. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу Shahed (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

Щодо наслідків прильотів, наразі відомо, що окупанти вдарили по місту Чугуїв на Харківщині. Там зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина.