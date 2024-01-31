Вночі 31 січня росіяни знову атакували Україну 20 дронами Shahed, 14 з яких знищила українська ППО. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що ворог атакував 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, КурськРФ, Чауда і трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької області РФ.

Силами та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія щомісяця виробляє на своїй території близько кількох десятків аналогів дронів Shahed. Зараз на території Росії продовжується крупновузлова збірка з іноземних деталей і власного виробництва.