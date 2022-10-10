Росіяни вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю

В ніч на 10 жовтня російські війська знову обстріляли Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

Старух повідомив, що росіяни здійснили близько десятка нових «приходів». Голова ОВА додав, що наслідки обстрілів встановлюються.

«Внаслідок ракетної атаки у центрі Запоріжжя знову зруйновано багатоповерховий житловий будинок. Є постраждалі. На місті трагедії працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога», – розповів Олександр Старух.

Пізніше секретар міськради Анатолій Куртєв уточнив, що внаслідок удару щонайменше 1 людина загинула і 5 отримали поранення.

Нагадаємо, що у ніч на 9 жовтня Росія здійснила атаку по Запоріжжю, випустивши десяток ракет.

За даними Повітряних сил ЗСУ російські окупанти 9 жовтня вдарили 16 ракетами по Запоріжжю, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей.