Наслідки обстрілу Київщини

У суботу, 11 листопада, о 8:00 росіяни запустили в бік Києва балістичну ракету, за попередніми даними типу «Іскандер». Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

«До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці. За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих не має», – йдеться у повідомленні.

За даними Київської ОВА, в одному із районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибухова хвиля пошкодила 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Повітряну тривогу у регіоні оголосили після того, як кияни почули звуки вибухів. Загиблих та травноманих немає.

Інформацію про обстріл Київщини підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Якого типу була ракета – балістична «Іскандер-М» чи зенітна керована С-400, згодом з’ясуємо», – написав у Telergam Микола Олещук.