У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росії буде складніше влаштувати блекаут цієї зими. Про це 10 листопада повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький у коментарі CNN.

За його словами, у 2022 році можливості української протиповітряної оборони були обмежені, а тому Росія змогла легко вражати енергетичну систему. Він зазначив, що цього року окупантам буде складніше бити по критичній інфраструктурі.

«Росіяни можуть використовувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко добитися результату – ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють», – заявив Скібіцький.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до ударів Росії по енергетичній інфраструктурі, але «цьогоріч ми не лише захищатимемося, а й відповідатимемо».

Бригадний генерал Сергій Баранов у коментарі The Independent додав, що Українські військові готуються до масштабної зимової атаки на російські військові об'єкти в різних регіонах за допомогою дронів-камікадзе.