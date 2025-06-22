Внаслідок атаки частково зруйнований житловий будинок, під завалами опинилися люди

У ніч на неділю, 22 червня, російські окупанти атакували донецький Краматорськ. Внаслідок атаки частково зруйнований житловий будинок, щонайменше четверо людей там загинули, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Під ворожий обстріл потрапила чотириповерхівка. На світлинах, оприлюднених головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним, видно, що права частина будинку повністю зруйнована.

Внаслідок удару по житловому будинку загинув 62-річний чоловік. Ще четверо людей зазнали поранень, серед них – 14-річна дівчина.

«Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. За попередньою інформацією, під завалами частково зруйнованого російською бомбою чотириповерхового будинку може залишатися ще одна людина», – повідомили згодом у пресслужбі ДСНС.

Так, під час розбору завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.