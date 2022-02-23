Російські окупанти вбили українського військового на Донбасі, ще один боєць Збройних сил України отримав бойове травмування. Про це повідомив штаб Операції об’єднаних сил у середу, 23 лютого.

Загалом окупанти обстріляли українські позиції 59 разів, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння. Під вогонь росіян потрапили Новотошкіське, Золоте, Попасна, Південне, Піски, Світлодарськ, Богданівка, Маріуполь, Станиця Луганська, Щастя, Авдіївка, Мар'їнка та Гранітне.

Російські військові били з реактивної системи залпового вогню «Град», артилерії калібру 122 мм і 120 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, БМП-1, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль», а також скидали із безпілотників постріли ВОГ-17.

Російська військова агресія проти України: що відомо

Російська армія масовано обстрілює українські позиції на Донбасі. Загострення розпочалося ще 17 лютого, з того часу під російський вогонь, зокрема, потрапили дитсадок, школа, низка житлових будинків та Луганська ТЕС. Крім цього, окупанти влаштовують провокації і на непідконтрольній Україні території з метою звинувачення українських військових – обстрілюють власні позиції та окуповані міста.

21 лютого президент РФ Володимир Путін після своєї заяви, у якій він неодноразового ставив під сумнів право України на існування, підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР» – російських маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Велика Британія – проти п’яти російських банків та трьох російських олігархів. Крім того, у відповідь на визання терористів Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2».

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