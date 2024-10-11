Вранці у п’ятницю, 11 жовтня, під час повітряної тривоги росіяни атакували Хмельницьку область дронами. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, ворожі безпілотники збили сили ППО. У області двічі оголошували тривоги.

Перша повітряна тривога вранці 11 жовтня на Хмельниччині тривала із 07:11 до 08:43, згодом о 09:45 у області вдруге оголосили тривогу, яка тривала до 10:33. Повітряні сили України повідомляли, що у сторону Хмельниччини рухається російський безпілотник.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, сили ППО знищили три ворожих безпілотника типу Shahed. Станом на 09:50 звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна до ОВА надходило.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на п’ятницю, 11 жовтня, російські війська атакували балістичними ракетами Одеську область. Четверо людей загинули, ще 10 мешканців отримали травми.