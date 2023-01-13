У Росії підготували нові загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України. Військове командування окупантів створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни, інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Загальні рекомендації вміщують 11 пунктів.

«Основний зміст рекомендацій полягає в орієнтуванні на інформацію виключно з погоджених Міноборони РФ джерел, акцентуванні в матеріалах та коментарях «незалежних» експертів на провідній та позитивній ролі особисто Сєргея Шойгу та Валєрія Герасимова. Виправданні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, посилаючись на «вимушеність» таких дій», – розповіли в ГУР.

Також за даними розвідки, у тому, що стосується надання Україні західного озброєння рекомендується зосереджувати увагу на тому, що «Росія проводить воєнну операцію не проти України, а проти всього НАТО».

«Водночас у рекомендаціях закликають відмовитись від згадування ПВК «Вагнер» в позитивному контексті. Робити акцент на надмірних людських втратах та беззмістовних атаках ПВК», – пояснюють у розвідці.

Загалом, стверджують в управління розвідки, документ свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни-агресора.

Як інформував ZAXID.NET, Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цю посаду призначено начальника генштабу РФ Валєрія Гєрасімова.