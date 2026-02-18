Наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 17 лютого

Увечері 17 лютого російські війська знову атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомили начальник Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС.

Близько 20:00 в Запорізькій області оголосили загрозу застосування дронів. Уже о 20:49 у регіоні пролунали вибухи.

За попередніми даними, постраждали дві жінки 35 і 40 років, чоловіки віком 26 та 40 років, а також півторарічна та 11-річна дівчатка. Жертвою атаки стала 48-річна жінка.

«Вибиті вікна, пошкоджені балкони, є пошкодження дорожнього полотна та нежитлового приміщення – такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», – додав керівник ОВА.

Запоріжжя після атаки безпілотників 17 лютого (Фото Запорізької ОВА та ДСНС)

На місцях влучань працювали рятувальні служби, комунальні бригади, представники районних адміністрацій і волонтери.

