Часто техніка приїжджає до ремонтних заводів вже надто пошкодженою

Оборонні підприємства Росії відмовляються ремонтувати пошкоджену в Україні бойову техніку Збройних сил РФ. За інформацією української розвідки, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів і недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи.

Також до ремонтних заводів часто техніка приїжджає вже надто пошкодженою.

«Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків», – повідомляє розвідка.

Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Але корупція і зловживання серед військового керівництва РФ звели цю спробу нанівець. Відомі факти, коли російські командири навіть продавали пайки своїх військових.

Як повідомляють у розвідці, конфлікт між військовим керівництвом РФ та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює посилання до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, за час російсько-української війни захисники України знешкодили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.

До слова, Україні вдалося значно збільшити кількість своїх танків за рахунок трофейної зброї.