Російські підприємства ОПК намагаються знайти аналоги запчастин до літаків серії «Ан», «Іл», «Ту»

Росії не вистачає сотень найменувань комплектуючих для літаків. Тож російські підприємства ОПК намагаються знайти аналоги.

У понеділок, 27 червня, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які обслуговують літаки серії «Ан», «Іл», «Ту» різних типів та призначення.

«Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту», – зазначено у повідомленні ГУР.

Йдеться про системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками, які перестали поставляти до РФ після введення санкцій.

Як вихід пропонують відпрацювати на базі підприємства ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

Також у повідомленні ГУР зазначено, що раніше голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що «програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого».

Зазначимо, що в лютому Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них. У березні з'явилася інформація, що через санкції та брак запчастин російська компанія «Аерофлот» буде змушена розбирати свої літаки на запчастини.