Росії бракує сотень найменувань комплектуючих для літаків, – розвідка
Про це свідчить службове листування між військовим командуванням та підприємствами ОПК
До теми
Росії не вистачає сотень найменувань комплектуючих для літаків. Тож російські підприємства ОПК намагаються знайти аналоги.
У понеділок, 27 червня, Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які обслуговують літаки серії «Ан», «Іл», «Ту» різних типів та призначення.
«Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії «Ан», «Іл», «Ту», – зазначено у повідомленні ГУР.
Йдеться про системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками, які перестали поставляти до РФ після введення санкцій.
Як вихід пропонують відпрацювати на базі підприємства ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:
- Іл-96-400vvip — 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;
- Іл-62 — 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;
- Іл-76МД — 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;
- Іл-18 — 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;
- Ту-214 — 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;
- Ту-154 — 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;
- Ту-134 — 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.
Також у повідомленні ГУР зазначено, що раніше голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що «програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого».
Зазначимо, що в лютому Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них. У березні з'явилася інформація, що через санкції та брак запчастин російська компанія «Аерофлот» буде змушена розбирати свої літаки на запчастини.