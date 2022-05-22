Російський «Аерофлот» через санкції має проблеми з запчастинами

Російська компанія «Аерофлот» через санкції буде змушена невдовзі розбирати свої літаки на запчастини. Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначають: переважна більшість зі 350 літаків російської компанії є моделями літаків Airbus або Boeing. Тож «Аерофлот» через санкції зіткнувся з дефіцитом запчастин та відміною обслуговування транспортних засобів.

За оцінками фахівців з авіаційних даних IBA, російській авіакомпанії запасів вистачить на три місяці, після чого вона може почати розбирати літаки на запчастини.

Крім того, компанія змушена переорієнтовуватися на внутрішні рейси та літаки місцевого виробництва. Адже якщо раніше «Аерофлот» обслуговував 56 держав, то після війни їх кількість зменшилася до 13. Тепер кількість міжнародних пасажирів, перевезених у березні, скоротилася наполовину в порівнянні з минулим роком і склала 189 тис. осіб.

«За останні два десятиліття «Аерофлоту» вдалося перетворити себе із нащадка комуністичної епохи у відзначеного нагородами міжнародного перевізника, який керує одним з наймолодших флотів у світі. Тепер перед же на нього чекає майбутнє, схоже на його радянське минуле: оскільки через санкції його літаки Boeing Co. і Airbus SE відрізані від запчастин і обслуговування, він зміщує свою увагу на внутрішні маршрути та літаки місцевого виробництва», – йдеться у статті.

«Аерофлот був створений за світовим стандартом, але він буде тінню сам по собі, здатний літати лише в ті частини світу, які бажають вести бізнес з Росією», – переконаний Крістофер Гранвіль з лондонського консалтингового агентства TS Lombard.

Також у виданні зазначають – через декілька годин після того, як Путін оголосив про вторгнення Росії в Україну, найвище керівництво «Аерофлоту» зібралося у штаб-квартирі авіакомпанії. Під час офіційної частини обговорили бюджет компанії. А в кулуарах деякі керівники не знайшли інших слів, крім лайливих, щоб описати перспективи «Аерофлоту».

У квітні ЄС додав до «чорного списку» з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.