Наслідки атаки українських дронів на НПЗ в російському Саратові

Після атаки українських дронів у російському Саратові через значні пошкодження припинив роботу нафтопереробний завод. Про це у четвер, 9 липня, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на два джерела.

За даними джерел Reuters, у ніч на середу, 8 липня, українські ударні безпілотники влучили в установку первинної переробки нафти CDU-6 потужністю 20 тис. тонн на добу. Це єдина така установка на Саратовському нафтопереробному заводі, що належить російській державній нафтогазовій компанії «Роснефть».

Зокрема, журналісти зауважили, що із середи, 8 липня, паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не продавали на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі. Reuters зазначає, що звернулося за коментарем до компанії «Роснефть», однак відповіді не отримало.

Водночас губернатор Саратовської області Роман Бусаргін у своєму телеграм-каналі заявив, що українські військові атакували «цивільний промисловий об'єкт», однак не уточнив, який саме. Російський чиновник також заявив, що внаслідок атаки нібито загинула одна людина.

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Reuters зауважує, що Україна значно посилила атаки на російські нафтопереробні заводи, щоб завадити Росії заробляти гроші на фінансування війни. Дронові атаки України на НПЗ вже призвели до дефіциту палива в Росії, що спричинило довгі черги на заправках, зростання цін на паливо та обмеження його експорту.

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Нагадаємо, у понеділок, 6 липня, українські військові ударними дронами Fire Point уразили найбільший НПЗ у Росії – Омський нафтопереробний завод. На підприємстві, розташованому за 2500 км від кордону з Україною, виникли пожежі на установках переробки нафти. Омський НПЗ став останнім із 11 найбільших виробників бензину в Росії, який уразили українські БпЛА.